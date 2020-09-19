İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş, DeAndre Yedlin'le ilgileniyor

Beşiktaş, DeAndre Yedlin'le ilgileniyor
Beşiktaş, DeAndre Yedlin'le ilgileniyor

Gökhan Töre’yi kadrosuna katarak kanat transferini çözen Beşiktaş, sağ bek için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen DeAndre Yedlin’i kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak eski yıldızı Gökhan Töre'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek ve forvet transferiyle kadrosunu tamamlayacak. Bu 2 mevki için görüşmelerini yürüten Kara Kartal'ın gündemine, Newcastle United forması giyen DeANdre Yedlin girdi. 27 yaşındaki sağ bek oyuncusunun takımıyla 1 yıllık kontratı bulunuyor ancak son dönemde forma şansı bulamayan Yedlin, takımdan ayrılmak istiyor. Tyler Boyd'un milli takımdan da arkadaşı olan Yedlin için girişimlerine başlayan Beşiktaş, bu transferi ücret ödemeden tamamlamak istiyor. Yedlin'in Newcastle'den bonservisini alması durumunda, siyah-beyazlı idareciler bu oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Yedlin'le ilgilenen bir diğer kulüp ise ABD ekiplerinden Seattle Sounders.

Bozhan Memiş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.