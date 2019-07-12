Beşiktaş Denetim Kurulu'na sert tepki

Beşiktaş'ta 5268 kişinin usule aykırı şekilde kulübe üye yapıldığı iddia edilmiş ve bazı üyeler, bu konuya ilgili olarak dava açmıştı. Hatta siyah-beyazlı kulüpte son yapılan seçimde, bazı üyelerin Beşiktaşlı olmadığı iddia edilerek oy kullanmak için salona gelmelerine tepki gösterilmişti. Bu konuyla ilgili olarak 3 yıl önce açılan davanın dün duruşması yapıldı. Bu duruşmanın ardından Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya hesabından Beşiktaş Denetim Kurulu adına bugün bir açıklama yayınlandı.

Açıklamada "İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan 2016/247 E. No'lu dosyaya istinaden mahkemenin kurulumuzdan talep ettiği bilgiler sunulmuştur. 11.07.2019 tarihli celsede kurulumuzun yazısının mahkemeye sunulduğu görülmüştür. Mahkeme ara kararında belgelerin çokluğu halinde ilgili belgelerin yerinde incelenmesi gerektiğine karar vermiştir. Dolayısıyla kurulumuzun mahkemeye bilgi vermediği iddiası gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı. Ancak gerek açıklamanın yazılış şekli, gerekse yayınlanma biçimi, davayı açan üyelerin tepkisine neden oldu.

"Bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet verildi"

İstanbul 9. Asliye Mahkemesi'nde dün görülen davanın ardından yapılan açıklamalarda Beşiktaş Denetim Kurulu'nun, mahkemenin 'Acele' şerhine uymadığı iddia edildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Notlar alarak, sosyal medyadan, resmi dayanaklara ait detay vermeden açıklama yapan Denetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine, mahkeme evraklarıyla biz davacıların verdiği cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İstanbul 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25 Mart 2019 tarihinde verdiği ilk emir olan 2 nolu ara karar gereğince; 1 Ocak 2014-31 Aralık 2015 dönemine ait kefillik limiti aşılarak kulübe üye yapılan kişilerin listesinin, yıllık üyelik aidatları yılın son 5 gününde nakit veya toplu yatırılan kişilerin listesinin, yöneticilerin cari hesaplarına mahsuben üye yapılan ya da aidatları ödenen kişilerinin listelerinin, özellikle 2015 yılında yapılan genel kurul sonrasında ilave edilen üye sayısı ve bu üyelerin üyeliklerinin yapıldığı tarihler ve bunlara ilişkin üye aidatlarını gösteren bilgi ve belgelerin, özellikle üyeliklere kabul formları ve üyelik aidatlarının 2014-2015 yılında ödendiğini gösteren bilgi ve belgelerle birlikte temin edilerek mahkemeye gönderilmesini, İstanbul 9.Asliye Hukuk Mahkemesi istemiştir.

Ayrıca karar dairesince istenilen bilgi ve belgelerin ‘ACELE' olarak mahkemeye gönderilmesi tekrarı yine 9.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ikinci kez 5 Nisan 2019 tarihinde mahkeme hakiminin e-imzalı ve kaşeli olduğu müzekkere yazısı BJK Futbol A.Ş. ve Denetim Kurulu Başkanlığı'na avukatlarımız tarafından elden takipli olarak iletildiğini Denetim Kurulu Başkanlığı gayet iyi bilmektedir.

Mahkemenin 25 Mart 2019 tarihli ara kararına ve 5 Nisan 2019 tarihinde ‘ACELE' olarak şerh koyduğu ve istediği bilgi ve belgeleri davadan 3 gün önce yani 8 Temmuz 2019'da vererek bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet vermek, Beşiktaş JK için çok önemli olan bu davanın celse tarihinin 5 ay daha uzamasına sebep olmak, öncelikle bağımsız olduğunuzu ekseriyetle ifade ettiğiniz kurulunuza; BJK ilke ve duruşlarına, adil yargılama süresinin uzamasına, özetle iki mahkeme kararına 4 ay sonra riayet etmek sizlere yakışıyor mu ve bu doğru bir davranış mıdır?

Son olarak; davadan 3 gün önce sunduğunuz detaylarla ilgili mahkemenin almış olduğu kararlara göre dosyanızı sunduğunuzu umut ediyoruz. ‘Görmedim, duymadım, bilmiyorum' diyebileceğiniz bir mahkeme kararı yok. Her şey sabittir ve mahkemenin emirleri dosyada ve alınan kararlarda mevcuttur. Derdimiz bu davanın adil yargılama yapılarak görülmesi ve kazananın sadece Beşiktaş JK olmasıdır.

Başta Beşiktaş camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bozhan Memiş