Beşiktaş, deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

4. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı topta Rosier ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Ghezzal'a pas çıkardı. Ghezzal, kaleye şık bir plase şut çekerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımını öne geçirdi. 0-1

12. dakikada Atiba'nın ceza sahasına yaptığı pasta Ljajic topla buluştu. Bu oyuncu topu beklemeden şuta çevirdi fakat Gençlerbirliği savunmacısı Arda Kızıldağ'dan oyun sahasına döndü.

20. dakikada kazanılan köşe vuruşunda karambolde Welinton'un topu sağ köşeden auta çıktı.

22. dakikada Ghezzal'ın Gençlerbirliği savunmasının arkasına attığı pasta Aboubakar kaleciyle karşı kaldı fakat file bekçisi Nordfeldt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

31. dakikada Beşiktaş atağa çıkarken hata yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ayite, ceza sahasına kat eden Candeias'a pas yaptı fakat kaleci Ersin gole izin vermedi.

55. dakikada Gençlerbirliği atağa çıkarken Ljajic topu kaptı. Bu oyuncu topla beraber ceza sahasına kat ederek kaleye paralel bir pas çıkardı. Bu noktada topla buluşan Ghezzal'ın vuruşunda Polomat'a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

75. dakikada Josef'in ara pasında topla buluşan Cenk Tosun sol köşeyi düşündü Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada topu önünde bulan Ljajic, takım arkadaşı Larin'i gördü. Kanadalı oyuncu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Nordfeldt açıyı daraltarak gole engel oldu.

89. dakikada Dorukhan Tokgöz'ün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun, ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırmayı başardı. 0-2

90+4'te Gençlerbirliği'nin kale önünde topu uzaklaştıramaması sonucunda meşin yuvarlağı önünde bulan Josef, pasını Cenk'e çıkardı. Yıldız golcü bekletmeden vurdu ve maçın skorunu ilan eden isim oldu. 0-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam, Hakan Ceylan

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda Kızıldağ, Polomat, Furman, Soner Dikmen, Mugni (Spiridonovic dk. 73), Candeias, Sefa Yılmaz (Stancu dk. 64), Ayite (İlker Karakaş dk. 87 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mustafa Akbaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Welinton, Rosier, Josef, Atiba, Ljajic (Mensah dk. 78), Ghezzal (N'Koudou dk. 62), Larin (Gökhan Töre dk. 87 ?), Aboubakar (Cenk Tosun dk. 62x)

Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Hasic, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Ghezzal (dk. 4), Cenk Tosun (dk. 89, 90+4) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Ayite, Furman, Candeias (Gençlerbirliği), Josef, Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Mustafa Cenik-Yunus Emre Kartal-Cem Geçim