Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'a takıldı

Maçtan Dakikalar

90' Maçın sonuna 9 dakika eklendi.

85' Oyuncu Değişikliği 85' Sivasspor'da Gradel yerini Kone'ye bıraktı.Max Gradel - Arouna Koné

74' Beşiktaş'ta Ljajic'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top doğrudan dışarı çıktı.

70' Beşiktaş'ta Dorukhan yerini Gökhan Töre'ye bıraktı.Dorukhan Toköz - Gökhan Töre

70' Beşiktaş'ta Ghezzal yerini Ljajic'e bıraktı.Rachid Ghezzal - Adem Ljajic69' Sağ kanattan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yüksleen Camara'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

58' Sivasspor gole çok yaklaştı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Erdoğan'ın çapraz pozisyonda orta-şut karşımı vuruşunda top dışarı gitti

54' Sivasspor'da Yatabare yerini Kayode'ye bıraktı.Mustapha Yatabaré - Olarenwaju Kayode

Sarı Kart

48' Beşiktaş'ta, Welinton orta alanda yaptığı faul sonucu sarı kart gördüSarı Kart - Welinton

46' Beşiktaş'ta oyuna devam edemeyen Aboubakar yerini N'koudou'ya bıraktı.Vincent Aboubakar - Georges-Kevin N'Koudou

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

45' Hakem düdüğü ile ilk yarı sona erdi.

42' Max Gradel'in defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Mustapha Yatabare için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

37'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında Caner Osmanpaşa kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34' Sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt'un pasına hareketlenen Mustapha Yatabare için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

30'Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

19' Welinton'un sakatlığı sebebiyle oyun kısa bir süre duruyor.

15' Maçta tempo oldukça düşük. Müsabaka orta saha mücadelesiyle geçiliyor.

5'Karşılaşmada ilk dakikalar itibariyle her iki takımda kontrollü oyunu tercih ediyor.

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.

Sivasspor - Beşiktaş! İlk 11'ler belli oldu

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar