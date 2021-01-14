Beşiktaş, derbi hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş, pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışma 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşen antrenmanda, dünkü Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyen isimler dinlenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla antrenmana başladı. Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve minik kale maç yapılan idman, yarım sahada oynanan çift kale maç ve sonrasında yapılan şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar yarın saat 12.00'de basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.