Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Dün akşam 4-1 mağlubiyetle sonuçlanan Sporting Lizbon maçında oynayan futbolcular, koşu çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı.

5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına cuma günü saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.