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Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sağanak yağmur altında çalışan siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik antrenman yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. İdmanın ana bölümünde kuvvet çalışması, pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. 

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.  

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