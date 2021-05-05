Beşiktaş, derbi hazırlılarını sürdürdü

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Siyah-beyazlılar idmana; ısınma, istasyon koşuları ve stretching hareketleriyle başlarken, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Daha sonra yarım sahada taktik maçı yapan siyah-beyazlılar, idmanı şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar ile N'Koudou, bugün yapılan idmana katılmazken, Gökhan Töre ise takımla çalışmalara başladı. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla sürdürecek.