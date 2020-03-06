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Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı
Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1’lik skorla geçen Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi aldığı galibiyetle moral depoladı.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla siyah-beyazlılar, ligdeki puanını 43'e yükseltirken, 26. haftada oynanacak Galatasaray derbisi öncesi de önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Sınırdaki oyuncular kartsız tamamladı

MKE Ankaragücü mücadelesinde Beşiktaş'ta 6 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Sarı-lacivertliler karşısında sınırdaki futbolcular Atiba, Burak, Nkoudou, Boyd, Umut ve Caner müsabakayı kart görmeden tamamlarken, bu futbolcular Galatasaray derbisi öncesi de ceza sınırını atlamış oldu. Söz konusu futbolcular sarı-kırmızılılar karşısında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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