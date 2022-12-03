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Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı

Beşiktaş Kulübü’nün 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün Vodafone Park'ta yapılan 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun tam kadro olarak hazır bulunduğu toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklanacak ve gündeme ilişkin açıklamalar yapılacak. 

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın

 

 

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