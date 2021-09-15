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Beşiktaş Dortmund Maç Anlatımı

Beşiktaş Dortmund Maç Anlatımı
Beşiktaş Dortmund Maç Anlatımı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ,Vodafone Park'ta Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ 0-1 B. DORTMUND

Maç Anlatımı

1'Maç başladı

2' N'Sakala sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde kafa vuruşu yapan Batshuayi topu dışarı gönderdi.

6' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! Batshuayi, Larin'in ceza sahasına gönderdiği topla ceza alanında buluştu. Basthuayi'nin göğsüyle kontrol edip yaptığı vuruşta kaleci Kobel, topu kornere çeldi.

11' Ceza sahasına gönderilen uzun topta Ghezzal yetişemedi ve top yandan auta gitti.

20' GOL! Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Belligham sağ taraftan dar açıdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Jude Bellingham

21' Dortmund'un ilk şutunda bulduğu golün asistini yapan isim Munier.

24' Welinton ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26' Beşiktaş geriye düşmesine rağmen oyunun kontrolünü hala bırakmadı.

28' BÜYÜK TEHLİKE ATLATTIK! Malen, sol kanattan çalımlarla 2 Beşiktaşlı'nın arasından ceza sahasına girdi. Malen, kaleci Ersini geçerek pasını Haaland'a aktardı. Haaland yaptığı vuruşta boş kaleye atamadı ve topu üstten dışarı gönderdi. 

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İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

BORUSSİA DORTMUND: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

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