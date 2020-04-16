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Beşiktaş: 'Dorukhan Toköz ile ilgili iddialar doğru değildir'

Beşiktaş: 'Dorukhan Toköz ile ilgili iddialar doğru değildir'
Beşiktaş: 'Dorukhan Toköz ile ilgili iddialar doğru değildir'

Beşiktaş, 23 yaşındaki futbolcusu Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu kulübe bildirdiğine yönelik çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Dorukhan Toköz'ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz'ün sözleşmesini feshettiğine dair kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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