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Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı'ya ziyaret

Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı'ya ziyaret
Beşiktaş efsanelerinden Abdullah Avcı'ya ziyaret

Beşiktaş'ın efsane isimleri, Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki ziyaret, Slovan Bratislava maçı öncesinde Avcı'ya moral oldu.

Beşiktaş'ın efsane futbolcuları, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı ziyaret etti ve moral verdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen eski yıldızlardan Adem Mert, Davut Şahin, Metin Tekin, Fikret Demirer, Metin Doğan Timur, Ziya Doğan, Süleyman Oktay, Ömer Gülen, Kadir Akbulut, Recep Çetin, Zülal Gök ve Oktay Aydaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya başarı dileklerinde bulunurken çiçek verdi. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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