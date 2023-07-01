Beşiktaş, Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını transferlerle de devam ettiriyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Somaspor'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat Emrecan Bulut'u 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten ‘Beşiktaş'a hoş geldin Emrecan Bulut' başlığıyla yapılan açıklamada “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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