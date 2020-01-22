Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Erzurumspor canlı izle... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bugün oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. 7'nci ve 14'üncü haftalar arasında ligde müthiş bir grafik yakalayan Beşiktaş bu tarihten sonra lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde edebildi. Kartal kupa maçı ile zorlu günlere veda etmek istiyor. Erzurumspor ise kupada yakaladığı başarılı grafiği sürdürüp çeyrek finale kalmak istiyor.
Beşiktaş - Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bugün yani 22 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Beşiktaş BB Erzurumspor maçı saat 20.30'da başlayacak ve Aspor kanalından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş - Erzurumspor nasıl canlı izlenir?
Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Karşılaşma ASpor'dan naklen yayınlanacak
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Kartal çıkış arıyor
Süper Lig'in ikinci yarısına Sivasspor mağlubiyetiyle başlayan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ilk maçta 3-2 mağlup olduğu BB Erzurumspor ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek. Sivasspor karşısında alınan mağlubiyetle siyah-beyazlılarda moraller yerle bir olurken, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcuların kendisini toparlaması için takıma 1 gün izin vermişti. Bugün yapılacak olan tek antrenmanla maça hazırlanıp ardından kampa girecek olan Beşiktaş'ta tek hedef kupada çeyrek finale yükselmek. Ligde zirvenin gerisinde kalan ve özellikle kupada sonuna kadar gitmek isteyen Avcı'nın ekibi, TFF 1. Lig temsilcisi BB Erzurumspor karşısında hata yapmak istemiyor.
Muhtemel 11'ler
Beşiktaş
Karius
Gökhan Gönül
Vida
Roco
Rebecho
Oğuzhan Özyakup
Hutchinson
N'Koudou
Ljajic
Caner Erkin
Burak Yılmaz
Erzurumspor
Sehic
Murat Uçar
Aykut Demir
Hasan Hatipoğlu
Mücahit Albayrak
İbrahim Akdağ
Scuk
Emrah Başsan
Obertan
Sissoko
Pote