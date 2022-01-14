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Beşiktaş evinde 3 puanın sahibi oldu

Beşiktaş evinde 3 puanın sahibi oldu
Beşiktaş evinde 3 puanın sahibi oldu

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

6' Maxim'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe yapılan ortayı Recep arkaya aşırttı. Kale önünde Muhammet'in dokunuşunu kaleci Ersin çizgi üzerinde kontrol etti.

15' Emirhan'ın pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Pjanic'in sert şutunda kaleci Günay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

44' Maxim'in pasında sol kanatta meşin yuvarlağın sahibi olan Sagal'ın ceza alanına girmeden çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ersin kornere gönderdi.

67' Ghezzal'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı plase vuruşu kaleci Günay çeldi. Dönen topu penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Batshuayi'nin müsait pozisyondaki dokunuşu ağlara gitti. 1-0

90+4' Sağ kanattan Rosier'den aldığı pasla hareketlenen Oğuzhan'ın yerden içeriye ortasında topla arka direkte buluşan Larin'in vuruşu filelerle buluştu. Ancak gol VAR uyarısı sonrası ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

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Stat: Vodafone Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mustafa Sarvanlar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Welinton, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 77), Miralem Pjanic, Emirhan İlkhan (Oğuzhan Özyakup dk. 61), Güven Yalçın (Cyle Larin dk. 61), Michy Batshuayi (Kenan Karaman dk. 90+2 ?)
Yedekler: Emre Bilgin, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Mehmet Topal
Teknik Direktör: Önder Karaveli

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Amedej Vetrih (Alexander Merkel dk. 82 ?), Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Angelo Sagal (Yusuf Türk dk. 66), Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Recep Niyaz (Torgeir Börven dk. 76), Alexandru Maxim, Muhammet Demir
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Mustafa Bozan, Gürkan Okan, Enver Cenk Şahin, Bahadır Gölgeli, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Batshuayi (dk. 67) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Sagal, Yusuf Türk, Doğan Erdoğan (Gaziantep FK), Josef de Souza (Beşiktaş)

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