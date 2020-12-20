Beşiktaş evinde farklı kazandı

Maçtan dakikalar

90' Müsabaka, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

90' Müsabakanın sonuna 3 dakika ilave edildi.

87' Maçın son bölümünde tempo düştü.

85' SAğ kanattan Oğuzhan'ın ortasında Larin uygun durumda topu istediği vuruşu yapamadı.

81' Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal yerini Atakan Üner'e bıraktı.Rachid Ghezzal - Atakan Üner

80' Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar yerini Güven Yalçın'a bıraktı.Vincent Aboubakar - Güven Yalcin

77' Beşiktaş'ta Vida, Gomes'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Domagoj Vida

72' Beşiktaş'ta Bernard Mensah yerini Dorukhan Toköz'e bıraktı.Bernard Mensah - Dorukhan Toköz

72' Beşiktaş'ta Kevin Nkoudou yerini Cyle Larin'e bıraktı.Georges-Kevin N'Koudou - Cyle Larin

71' Sol kanattan Rıdvan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Atiba'yla duvar pası yapan Vincent Aboubakar, penaltı noktasının üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

68' Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Ghezzal'in ortasında, ön direğe hareketlenen Vida havada topuğuyla müthiş bir dokunuş yaptı ve topu ağlara gönderdi.Gol - Domagoj Vida

63' Beşiktaş kontra atakta golü buldu. Erzurumspor'un kullandığı köşe vuruşunda topu alan Aboubakar'ın uzun pasında ceza sahasına giren Mensah topu kale önünde bekleyen N'Koudou'ya bıraktı. N'Koudou topu boş kaleye yuvarladı.Gol - Georges-Kevin N'Koudou

59' Penaltı vuruşunda topun başına gelen Aboubakar topu ağlarla buluşturdu.Gol - Vincent Aboubakar

Penaltı

58' Beşiktaş penaltı kazandı. Ömer Şişmanoğlu'nun müdahalesiyle Necip Uysal ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

51' Erzurumspor etkili geldi. Gomes'in şık pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashad'ın vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

46' Erzurumspor'da Novikovas yerini Rashad Muahmmed'e bıraktı. Arvydas Novikovas - Rashad Muhammed

46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi!

40' Erzurumspor gole yaklaştı! Gomes'in ceza yayından şutunda kaleci Ersin'den seken topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Ömer Şişmanoğlu kontrol edemedi.

37' Maçta sertlik arttı! Oyun sık sık faullerle duruyor.

37' Beşiktaş'ta Necip Uysal, İbrahim Akdağ'ı düşürdüğü pozisyonun ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Necip Uysal

35' Erzurumspor'da İbrahim Akdağ, N'Koudou'ya yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.Sarı Kart - Ibrahim Akdag

33' Ghezzal'in pasıyla savunma arkasına sarkan Rıdvan açısını kaybedince topu kaptırdı.

30' Karşılaşmanın 3'te 1'lik bölümü golsüz eşitlikle geçildi.

23' Beşikataş bu dakikalarda baskısını arttırdı.

20' Sağ kanattan Necip Uysal'ın ortasında savunmadan seken topu ceza yayında önünde bulan Josef'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

19' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Mensah'ın pasıyla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Farnolle topu kornere çeldi.

17' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

13' Erzurumspor gole yaklaştı! Kaleci Ersin'in kısa kalan pasında topu kontrol eden Obertan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

11' Hızlı gelişen Erzurumspor atağında Mensah, Gomis'i düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart gördü.

7' Oyun arka arkaya yapılan fauller nedeniyle sık sık duruyor.

5' Maç düşük bir tempoyla başladı!

1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.