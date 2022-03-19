Beşiktaş evinde Hataysor'a takıldı

MAÇTAN DAKİKLAR
1. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte topu alan Cyle Larin'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
5. dakikada Valentin Rosier'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Güven Yalçın'ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.
16. dakikada Rachid Ghezzal'ın pasında topu alan Michy Batshuayi ceza yayı içinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in sağından ağlara gitti. 1-0
30. dakikada Mame Diouf'tan pası alan Ruben Ribeiro'nun ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
41. dakikada Saba Lobjanidze'nın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden top kaleci Emre Bilgin'in solundan ağlarla buluştu. 1-1
48. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda kaleci Munir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
53. dakikada sol kanttan Rıdvan Yılmaz'ın pasında ceza sahası içine sol taraftan giren Güven Yalçın pasını Michy Batshuayi'ye aktardı. Batshuayi'nın kale önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Josef de Souza'nın kafa vuruşunda kale önünde Michy Batshuayi'ye de çarpan meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.
81. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası dışından uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
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Stat: Vodafone
Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak
Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal (Serdar Saatçı dk. 46), Vida, Rıdvan Yılmaz Josef de Souza, Can Bozdoğan (Atiba dk. 76), Rachid Ghezzal, Güven Yalçın (Alex Teixeira dk. 66), Cyle Larin (Kevin N'Koudou dk. 76), Michy Batshuayi
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Emirhan İlkan, Umut Meraş,
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Isaac Sackey, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Mehdi Boudjemaa, El Kaabi (Bertuğ Özgür Yıldırım dk. 90+2 ?), Ruben Ribeiro (Selimcan Temel 90+6 ?), Saba Lobjanidze (Dylan Sanit-Louis dk. 79), Mame Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Simon Falette, Kahraba, Fatih Kurucuk, Emre Kaplan, Yassine Benzia, Eren Fansa
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Michy Batshuayi (dk. 16) (Beşiktaş), Saba Lobjanidze (dk. 42) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Can Bozdoğan (Beşiktaş), El Kaabi, Onur Ergün, Adekugbe, Ruben Ribeiro (Hatayspor)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu