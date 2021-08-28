Beşiktaş - Fatih Karagümrük Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 1-0 FATİH KARAGÜMRÜK

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Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)



5. dakikada Fatih Karagümrük savunmasının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

18. dakikada Batshuayi'nin pasında topla buluşan Larin'in sol çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Viviano'ya çarparak kornere gitti.

28. dakikada Erhun'un uzun pasında Ahmed Musa topla buluştu. Ceza sahasına sağ çaprazdan giren Musa'nın uzak direk tarafına giderek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten auta gitti.

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Alex Teixeira'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sol taraftan Ghezzal'ın kullandığı kornerde ön direkte bulunan Josef topu arkaya indirdi. Arka direkte Larin'in kafa vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı ayağıyla oyun alanına çeldi.

43. dakikada Ghezzal'ın uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Balkovec'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pesic'in yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ersin oyun alanına çeldi.



Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)



50' Salih, Erhun'a yaptığı sert müdahale sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.İkinci Sarı - Salih Ucan

46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı













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