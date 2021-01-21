Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü farklı geçti

Maçtan dakikalar

5. dakikada sağ kanattan Rosier'in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Aboubakar, pasını bekletmeden yay üzerindeki Mensah'a verdi. Mensah da bekletmeden sol tarafındaki N'koudou'yu gördü. Bu oyuncunun vuruşunu savunmada Ndiaye araya girerek kornere gönderdi.

14. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası içi sağ tarafından penaltı noktası üzerinde gönderdiği pasta meşin yuvarlağı önünde bulan Atiba'nın şutu yandan auta gitti.

30. dakikada orta sahada topla ilerleyen Ndiaye, ceza sahasına girmeden pasını sol taraftaki Borini'ye verdi. Bori'nin yerden etkisiz vuruşunda kaleci Ersin meşin yuvarlağın sahibi oldu.

42. dakikada Josef de Souza'nın savunma arkasına havadan verdiği pasta Aboubakar ceza alanında topu kontrol etti. Bu futbolcunun rakibini çalımlayarak yerden çektiği şut yandan dışarı gitti.

44. dakikada Mensah ile ceza sahası dışında duvar pası yapan N'koudou, ara pasını penaltı noktası yakınındaki Aboubakar'a aktardı. Aboubakar'ın yerden şık vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

50. dakikada Karagümrük savunmasından dönem topun sahibi olan Mensah, şık bir çalımla rakibinden sıyrıldı ve ceza alanına girerek sol ayağıyla yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

59. dakikada Larin'in pasını alan Josef de Souza'nın yay üzerinden çektiği şut, direğin üstünden auta çıktı.

64. dakikada Josef'in pasında Mensah'ın ceza sahsının epey gerisinden çektiği sert şut, direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada Larin, sol kanattan bindirme yapan Rıdvan'ı gördü. Rıdvan'ın son çizgiye inip içeri çevirdiği topa altı pas üzerinde Larin dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3

70. dakikada Mensah, ceza alanı içinde pasını Abounakar'a aktardı. Rakibinden sıyrılan Aboubakar'ın şutunu kaleci Viviano oyun alanına çeldi. Dönen topu altı pasta Mensah tamamladı. 0-4

78. dakikada Karagümrük'ün kullandığı köşe vuruşunda Ndiaye, arka direkte Rosier'in ayağına basmasıyla yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan ise penaltı kararı verdi.

79. dakikada beyaz noktaya gelen Borini, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-4

82. dakikada Gökahn Töre'nin pasında Adem Ljajic, çektiği şutla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'da golü izleyen hakem Mete Kalkavan, pozisyon başında Dorukhan'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

89. dakikada Aboubakar ile paslaşarak ceza alanı içine sarkan Gökhan Töre'nin şut girişimi son anda Karagümrük savunması önledi ve topu kornere gönderdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Alparslan Erdem, Fatih Kuruçuk, Gaston Campi, Vegar Hedenstad (Serhat Ahmetoğlu dk. 38), Koray Altınay (Emre Çolak dk. 54), Andrea Bertolacci, Fabio Borini, Badaou Ndiaye, Alassane Ndao (Jimmy Durmaz dk. 77), Artur Sobiech (Mevlüt Erdinç dk. 77)

Yedekler: Aykut Özer, Efe Tatlı, Yannis Salibur, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Muhammed Pehlivan

Teknik Direktör: Şenol Can

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Francisco Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Atiba Hutchinson (Adem Ljajic dk. 76), Kevin Nkoudou (Gökhan Töre dk. 71), Bernard Mensah (Dorukhan Toköz dk. 71), Cyle Larin, Vincent Aboubakar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Welinton, Serdar Saatçı, Oğuzhan Özyakup, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Atakan Üner

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Borini (dk. 79 pen.) (F.Karagümrük), Aboubakar (dk. 44), Mensah (dk. 50, dk. 70), Larin (dk. 66) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Koray Altınay, Vegar Hedenstad (Fatih Karagümrük)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu



