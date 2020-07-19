Beşiktaş Fenerbahçe Canlı İzle | BJK FB ilk 11'ler | Beşiktaş Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 33. haftasında, sezonun son derbisinde Beşiktaş ve Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşılaşıyor. 56 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, derbiyi kazanarak lig üçüncüsü olma yoluna devam etmek istiyor. Öte yandan 50 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe bu maçtan alacağı bir galibiyetle Avrupa ümitlerini sürdürmenin peşinde. Saat 21.00'de başlayacak olan derbi heyecanını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Fenerbahçe: 133 - Beşiktaş: 125

Fenerbahçe, daha önce 351 kez karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 133 kez mağlup ederken, 125 mağlubiyet aldı. 93 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe daha önce 351 kez karşılaştığı rakibini 133 kez mağlup etmeyi başarırken, 125 müsabakada ise mağlup oldu. İki takım arasında oynanan 93 müsabaka ise berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki müsabakalarda en farklı kazanan takım 6 Aralık 1958 tarihinde devre arasındaki bir hazırlık maçında 7-0'lık skorla Fenerbahçe olurken, resmi maçlarda en farklı kazanan takım ise 23 Mart 1941 tarihinde Dörtler Turnuvası'nın 3.maçında 7-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Fenerbahçe, rakibini 45 senedir, Beşiktaş ise 30 senedir 4 ya da üstü bir farkla mağlup edemedi.

Beşiktaş'ta hedef 3 puan

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, golcü futbolcuyla ilgili son karar bugün verilecek. Yıldız futbolcunun forma giyme ihtimali yüksek.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler Burak Yılmaz'da. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Kaptan Burak, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmek için tüm şartları zorluyor. Hafta başından bu yana bireysel antrenmanlarını sürdüren ve tedavisine deva edilen golcü futbolcu, dün ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı. Bireysel programını tamamladıktan sonra takımla çalışmasını sürdüren yıldız oyuncu, bugün yapılacak taktik idmanda yer alacak. Derbi maçta oynamayı çok isteyen Burak Yılmaz'ın, Fenerbahçe'ye karşı forma giyme ihtimali yüksek. Burak'ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişme, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü.

Boateng sahada olacak

Kasımpaşa maçının ardından aşil tendonundaki ağrıları artan ve bu nedenle Malatya'ya götürülmeyen Ganalı yıldız Boateng de ağrılarından kurtuldu ve Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek duruma geldi. Burak Yılmaz'ın yer almadığı taktik antrenmanlarda santrfor pozisyonunda oynayan Boateng, dünkü idmanda ise forvet arkasında yer aldı. Burak Yılmaz'ın forma giyip giymeyeceğinin belli olmasıyla birlikte Boateng'in de Fenerbahçe derbisindeki görevi belli olacak. Burak oynarsa, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Boateng'i forvet arkasında sahaya sürecek. Burak'ın yokluğunda ise Ganalı golcü, Kartal'ın gol ayağı olacak.

Savunma Vida-Roco ikilisine emanet

İspanyol savunmacı Victor Ruiz'in hafta içinde sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından gözler savunmaya çevrildi. Ruiz'in gidişini çok problem etmeyen ve "Giderse gitsin, kalan sağlar bizimdir. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız" diyen Sergen Yalçın, bu noktada Vida-Roco ikilisine şans verecek. Genç oyuncu Erdoğan'ı da maç kadrosuna dahil edecek olan Yalçın, olası bir sakatlık durumunda bu bölgenin alternatifini belirledi.

N'Koudou cezalı, Ljajic ve Umut yok

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Yeni Malatyaspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen N'Koudou, sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. 24 Haziran'da yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir de sezonu kapattı. 2 futbolcunun son yapılan testleri negatif olarak açıklansa da, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez teste girmeleri gerekecek. Ligin bitimine 2 maç olduğu için, bu 2 futbolcu, zaman problemi nedeniyle kalan maçlarda oynayamayacak. Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezasını tamamlayan Atiba ise formasına kavuşuyor. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Dorukhan Toköz ve Douglas da takımla çalışmalara başladı.

Derbi 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde oynanacak

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 19.07'de kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde oynanacak olması da bir başka tesadüf. Siyah-beyazlıların hedefi, rakibini bu anlamlı günde mağlup ederek Sivasspor'un hata yapmasını beklemek olacak. Yiğidolar'ın Gençlerbirliği karşısında olası bir puan kaybında 3. sıraya oturmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspon'un Avrupa'dan 1 yıl men edilmesinin onaylanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ersin - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner - Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Diaby (Boyd) - Burak Yılmaz.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yarın deplasmanda konuk olacağı Beşiktaş derbisinin hazırılıklarını tamamlayarak, kampa girdi.

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyucular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla derbi maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Hafta boyunca tedavi olan ve ilk kez dün takımla idmana çıkan Burak Yılmaz, bugünkü antrenmanın tamamında yer alırken, çift kale maçta oynadı.

Beşiktaş, yarın oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1,5 saat sürdü. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon çalışmaları ve açma germe hareketleriyle başları. Pas idmanı, 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman, çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımını Yeni Malatyaspor maçında yalnız bırakan Kaptan Burak Yılmaz, dünkü çalışmanın bir kısmında yer alırken, bu hafta ilk kez takımla çalışmıştı. Burak, bugün yapılan idmanın tamamında takım arkadaşlarıyla birlikte sahada yer alırken, çift kale maçta da forma giydi. Sakatlığını atlatan yıldız futbolcu, yarın oynanacak olan derbide forma giyebilecek.

Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı yenemiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında oynadığı son 9 müsabakadan sadece 2014-2015 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 2-0 kazandı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, rakibiyle deplasmanda oynadığı 9 müsabakadan 4 mağlubiyet, 4 beraberlik alırken, sadece 1 kez sahadan galibiyetle 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla ayrıldı.

9 maçta 13 kırmızı kart

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son dokuz resmi müsabakada Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kırmızı kart görürken toplam 13 kırmızı kart çıktı. Bu sezon sarı-lacivertli futbolcular Süper Lig'de 10 kez kırmızı kart görerek bu alanda en çok ceza alan takım oldu.

Derbide gözler Burak ve Vedat'ta

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbide gözler Burak Yılmaz ve Vedat Muriqi'ye çevrildi. Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son dört Süper Lig maçının üçünde birer gol atarken, 2007-2008 sezonundan bu yana Süper Lig'de Fenerbahçe'ye en fazla gol atan oyuncu ise 9 golle Burak Yılmaz oldu.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay arslan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecekken, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Jailson sarı kart sınırında bulunuyor.