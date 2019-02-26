İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Rus basınında büyük yankı buldu

Fenerbahçe’nin Beşiktaş deplasmanında unutulmaz geri dönüşüyle maçın 3-3 bitmesi Rus spor basınının gündeminde büyük yankı buldu.

Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanan derbi mücadelesinde ilk yarıyı Beşiktaş'a karşı 3-0 geride kapatan Fenerbahçe, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Hafta içi Zenit'e 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-lacivertli ekibin geri dönüşü Rus basınında geniş yer buldu. Rusya liginin yayıncı kuruluşu Match TV maç ile ilgili, “Zenit'e Avrupa Ligi'nde yenilen Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında maçı 3-0'dan 3-3'e getirdi” ifadelerini kullandı. Haberin devamında Fenerbahçe'nin ilk yarı sonunda soyunma odasına 3-0 yenik girdiğini ikinci yarı ise muhteşem bir oyunla Beşiktaş deplasmanından yenilmeden çıktığını ifade etti. Rus spor gazetesi Çempionat ise “Fenerbahçe 12 dakikada geri döndü” başlığını kullanarak ilk yarıda 3-0 geriye düşen Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk 12 dakikalık kısmında muhteşem bir geri dönüşe imza attığını yazdı. Rus Sportbox ise, “Zenit yorgunu Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında tarihi bir geri dönüş yaşadı” ifadelerini kullandı.  

Erhan Altıparmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.