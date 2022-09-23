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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında evinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan koşu ve pas çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.

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