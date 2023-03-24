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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıkları bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde dar alanda çift kale maç oynandığı öğrenildi. Antrenmana milli takımlarında bulunan oyuncuların dışında Dele Alli katılmadı.
Siyah-beyazlılar, yarın 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Uygar Aydın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın

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