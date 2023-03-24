Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde dar alanda çift kale maç oynandığı öğrenildi. Antrenmana milli takımlarında bulunan oyuncuların dışında Dele Alli katılmadı.
Siyah-beyazlılar, yarın 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Uygar Aydın - Yunus Kılıç - Samet Yalçın
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