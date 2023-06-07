Beşiktaş fırsat tepti

Maçtan Dakikalar
5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un pasında Aboubakar'ın penaltı noktasının solundan yaptığı vuruşta top dışarı gitti.
6. dakikada Salih Uçan'ın pasında topla birlikte ceza sahasına giren Gedson Fernandes, ayağından açtığı topu tekrar önüne alarak sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
8. dakikada Ahmet Oğuz'un kaptırdığı topu kazanan Cenk Tosun, ceza yayı içerisinden yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.
41. dakikada sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun'un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası içinde kaleci Sehic'i çalımlayarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
45+2. dakikada topla ilerleyen Pozuelo'nun pasında ceza yayı gerisinden Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 2-1
47. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı duran topta Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda kaleci Mert'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2
48. dakikada Rosier'in ortasında savunmadan seken topu Salih Uçan, yaptığı vuruşta yakın mesafeden Aboubakar kafayla tamamlamak istedi top az farkla dışarı gitti.
51. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Moreno'nun pasında Alejandro Pozuelo kaleci Mert'i çalımlayarak dar açıdan topu filelere gönderdi. 2-3
62. dakikada Cenk Tosu altıpas içerisinde topu kontrol ederken, sağındaki Tayfur'a pasını aktardı. Tayfur'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağlara gitti. 3-3
65. dakikada Oğulcan Ülgün'ün, Gedson ile girdiği ikili mücadelede hakem Ümit Öztürk, Oğulcan'ın ayağını fazla kaldırdığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan, kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
90. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Cenk Tosun'un gelişine vuruşunda Uğurcan ayak koyarak topu kornere gönderdi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ümit Öztürk, Volkan Narinç, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Mert Günok, Valentin Rosier, Welinton, Omar Colley, Umut Meraş (Semih Kılıçsoy dk. 88 ?), Amir Hadziahmetovic (Alexandru Maxim dk. 60), Salih Uçan, Jackson Muleka (Tayfur Bingöl dk. 60), Gedson Fernandes, Cenk Tosun (Kerem Atakan Kesgin dk. 90+3 ?), Vincent Aboubakar
Yedekler: Emre Bilgin, Aytuğ Kömeç, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Konyaspor: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen (Kahraman Demirtaş dk. 90+3 ?), Oğulcan Ülgün, Konrad Michalak (Mahir Emreli dk. 46), Alejandro Pozuelo (Niko Rak dk. 70) Marlos Moreno (Robert Muric dk. 77), Mame Diouf (Yasir Subaşı dk. 77)
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Domagoj Pavicic, Ata Berk Karababa, Mehmet Ali Büyüksayar
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Gedson Fernandes (dk. 6), Muleka (dk. 41), Tayfur Bingöl (dk. 62) (Beşiktaş), Oğulcan Ülgün (dk. 45+2), Mahir Emreli (dk. 47), Alejandro Pozuelo (dk. 51) (Konyaspor)
Kırmızı kart: Oğulcan Ülgün (dk. 65) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Marlos Moreno (Konyaspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın
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