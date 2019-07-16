Beşiktaş forma göğüs sponsorluk sözleşmesini 2 yıl uzattı

Beşiktaş Kulübü, forma göğüs sponsorluğunu 2 yıl daha uzattı. Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy katıldı. Yapılan işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirten Başkan Orman, “Bu işbirliği bizim için çok önemli. Bugün iki taraf da büyük istek ve arzu içinde. Ülkenin şartları ve ekonomik durum bu süreci biraz uzattı. İki taraf da bu ilişkiyi devam ettirmek istedi. İlk günden beri buna bir sponsorluk anlaşması olarak değil, bir gönül bağı ilişkisi ile bakıyoruz. Önemli projeler yaptık. Mutlu olarak yolumuza devam ediyoruz. Bir dünya markasının Türkiye kulübüne yatırım yapması önemli. Türkiye'nin en önemli iki kurumunun bu işbirliği takdire şayan olarak devam etmekte” dedi.

Kartal, 2 yılda 36 milyon TL kazanacak

Fikret Orman, atılan imzalar sonucu 36 milyon TL kazanacaklarını belirterek, “2 yıllık sözleşme yaptık. Rakamlar havalarda uçuşuyor, buna bir açıklama yapalım. 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için toplam 36 milyon TL'lik bir anlaşmadır. 7 yıllık süreç içinde yaklaşık olarak 32 milyon Dolar'a tekabül ediyor. Allah nicelerini nasip etsin” yorumunu yaptı.

Colman Deegan ise imza töreninde Türkçe konuşarak, “Hayırlı bir iş için bugün ikinci evimizdeyiz. Başkanımızın dediği gibi sponsorluğumuz devam ediyor. Beşiktaş ile verimli ilerleyen bir işbirliğimiz var. Örnek işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu sponsorluk bizim gözbebeğimiz. Türkiye ve Dünya'da en önemli sponsorluklar arasında. Beşiktaş'ın hem yuvasında hem de formada ismimizi görmekten mutluluk duyuyoruz” açıklamalarını yaptı.

Orman: “Benden sonra yapısı oturmuş Beşiktaş bırakmak istiyorum”

Ekonomik olarak bu sene kulübün yol haritasını da anlatan Orman, “Bu benim Beşiktaş'taki başkanlık olarak son dönemim. Radikal ve faydalı kararlar alma sürecini yaşamak istiyorum. Bankalar Birliği ile bir mali yapılanma yaptık. Ana fikir olarak biz artık birazcık daha daralmak durumundayız. Bu sadece Beşiktaş için geçerli değil. Dünya'da da böyle bir süreç var. TFF-Kulüpler Birliği toplantısında buna mecburiyet olduğunu belirtmiştik. Maddi olarak radikal kararlar alıyoruz. Personel giderlerimiz, departmanlar gibi kalemlerde önemli işler yapıyoruz. Bizim için bir borç, bir de şampiyon olamama konusu konuşuluyor. Borçlar konusunda çalışmalar yapıyoruz. Seçim sıkıntısı olmadığı için bunu uygulayacağız. Benden sonrakilere daha yapısı oturmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Bozhan Memiş



