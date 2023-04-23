İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Dün oynanan Ümraniyespor maçında 11 oynayan oyuncular, sadece düz koşu yaparken diğer oyuncular ise dejenerasyon idmanı ve topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu. Beşiktaş yarını izinli geçirecek. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

Yunus Kılıç - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.