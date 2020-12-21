Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

TFF, Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftanın maç programını açıkladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 16-21 haftalarının programı şu şekilde:

16. hafta

2 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor

19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

3 Ocak 2021 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği

16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor

19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

4 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17. hafta

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor

16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor - Göztepe

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük

19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18. hafta

9 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor

16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

10 Ocak 2021 Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor

16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor

16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir

19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

11 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe

19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19. hafta

15 Ocak 2021 Cuma

19.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

16 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe

16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hes Kablo Kayserispor

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

19.00 Antalyaspor - Trabzonspor

17 Ocak 2021 Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor - Hatayspor

16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

18 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Erzurumspor

19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

20. hafta

19 Ocak 2021 Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir

16.00 Göztepe - Gençlerbirliği

19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor

20 Ocak 2021 Çarşamba

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü

16.00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

21 Ocak 2021 Perşembe

16.00 B.Ş.Bld.Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor

16.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş

19.00 MKE Ankaragücü - Kasimpaşa

19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

21. hafta

23 Ocak 2021 Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

24 Ocak 2021 Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor

16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük

16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor

19.00 Beşiktaş - Göztepe

25 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Kasimpaşa - Demir Grup Sivasspor

19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü

19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor