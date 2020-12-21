Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

TFF, Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftanın maç programını açıkladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 16-21 haftalarının programı şu şekilde:
16. hafta
2 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor
3 Ocak 2021 Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
4 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
17. hafta
5 Ocak 2021 Salı
16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
6 Ocak 2021 Çarşamba
13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor - Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
7 Ocak 2021 Perşembe
19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor
18. hafta
9 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
10 Ocak 2021 Pazar
13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
11 Ocak 2021 Pazartesi
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
19. hafta
15 Ocak 2021 Cuma
19.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük
16 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor
17 Ocak 2021 Pazar
13.30 Yukatel Denizlispor - Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
18 Ocak 2021 Pazartesi
19.00 Kasımpaşa - Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
20. hafta
19 Ocak 2021 Salı
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir
16.00 Göztepe - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor
20 Ocak 2021 Çarşamba
16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor
21 Ocak 2021 Perşembe
16.00 B.Ş.Bld.Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
19.00 MKE Ankaragücü - Kasimpaşa
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe
21. hafta
23 Ocak 2021 Cumartesi
16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
24 Ocak 2021 Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe
25 Ocak 2021 Pazartesi
16.00 Kasimpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor