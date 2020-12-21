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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 19. hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin programı belli oldu. Mücadele 17 Ocak Pazar saat 19.00'da oynanacak.

TFF, Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftanın maç programını açıkladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi ise, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 16-21 haftalarının programı şu şekilde:

16. hafta

2 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

3 Ocak 2021 Pazar

13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş

4 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17. hafta

5 Ocak 2021 Salı

16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray

6 Ocak 2021 Çarşamba

13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor - Göztepe
19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

7 Ocak 2021 Perşembe

19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18. hafta

9 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

10 Ocak 2021 Pazar

13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

11 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

19. hafta

15 Ocak 2021 Cuma

19.00 Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük

16 Ocak 2021 Cumartesi

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe
16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hes Kablo Kayserispor
16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor

17 Ocak 2021 Pazar

13.30 Yukatel Denizlispor - Hatayspor
16.00 Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray

18 Ocak 2021 Pazartesi

19.00 Kasımpaşa - Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

20. hafta

19 Ocak 2021 Salı

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Medipol Başakşehir
16.00 Göztepe - Gençlerbirliği
19.00 Trabzonspor - İttifak Holding Konyaspor

20 Ocak 2021 Çarşamba

16.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 Hatayspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - Yukatel Denizlispor

21 Ocak 2021 Perşembe

16.00 B.Ş.Bld.Erzurumspor - Aytemiz Alanyaspor
16.00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş
19.00 MKE Ankaragücü - Kasimpaşa
19.00 Demir Grup Sivasspor - Fenerbahçe

21. hafta

23 Ocak 2021 Cumartesi

16.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor

24 Ocak 2021 Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Yukatel Denizlispor - Fatih Karagümrük
16.00 Yeni Malatyaspor - Galatasaray
19.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Hatayspor
19.00 Beşiktaş - Göztepe

25 Ocak 2021 Pazartesi

16.00 Kasimpaşa - Demir Grup Sivasspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

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