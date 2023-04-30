Beşiktaş-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
20. dakikada Oliveira'nın tek pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica'nın kale önüne gönderdiği topa Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.
30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond'un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
35. dakikada sol köşeden Masuaku'nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
46' İkinci yarı başladı
53' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağdan Salih'in ortasında kale sahasında Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
55' Beşiktaş gole yine çok yaklaştı! Sağdan Rosier'in ortasında penaltı noktasında Aboubakar'ın vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı!
58' GOL | Beşiktaş 2-1 Galatasaray, Hadziahmetovic
66' Beşiktaş'ta Roman Saiss, Kerem'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.
72' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası sarı kart gördü
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjo, Zaniolo, Berkan Kutlu, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 20) (Galatasaray), Saiss (dk. 35) (Beşiktaş)
Sarı kart: Rashica (Galatasaray)
Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın
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