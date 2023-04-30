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Beşiktaş-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım
Beşiktaş-Galatasaray Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ 2-1 GALATASARAY

Maçtan Dakikalar

20. dakikada Oliveira'nın tek pasında sağ kanatta Rashica topla buluştu. Rashica'nın kale önüne gönderdiği topa Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.


30. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Redmond'un içeri yaptığı ortada kale önünde Cenk'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

35. dakikada sol köşeden Masuaku'nun kullandığı kornerde kale önünde Saiss'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

46' İkinci yarı başladı

 53' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Sağdan Salih'in ortasında kale sahasında Aboubakar'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

55' Beşiktaş gole yine çok yaklaştı! Sağdan Rosier'in ortasında penaltı noktasında Aboubakar'ın vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı!

58' GOL | Beşiktaş 2-1 Galatasaray, Hadziahmetovic

66' Beşiktaş'ta Roman Saiss, Kerem'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

 72' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı kontrolsüz müdahale sonrası sarı kart gördü

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Salih Uçan, Cenk Tosun, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Welinton, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Kerem Atakan Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Maxim, Muleka
Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Kaan Ayhan, Midtsjo, Zaniolo, Berkan Kutlu, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Icardi (dk. 20) (Galatasaray), Saiss (dk. 35) (Beşiktaş)
Sarı kart: Rashica (Galatasaray)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın
 

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