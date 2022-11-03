Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, yan top çalışması ve taktiksel oynanan çift kale maçla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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