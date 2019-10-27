Beşiktaş Galatasaray Şifresiz Canlı İzle AZ TV İDMAN TV

Beşiktaş Galatasaray şifresiz canlı izle AZ TV İdman Tv Justin Tv Netspor maçı yayınlıyor mu? taraftarlar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yerini almış durumda. Beşiktaş ile Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 345 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar, 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 110 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakada ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 452 ile karşılık verdi. İşte zorlu maça dair tüm detaylar...

Dolmabahçe'de 1 milyar 290 milyon TL'lik derbi

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 290 milyon TL.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 123 milyon Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Siyah-beyazlıların kadrosundaki futbolcuların değeri ise 79 milyon Euro ve ligde üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 290 milyon TL.

Sahanın en değerlisi Steven Nzonzi olacak

Galatasaray'ın yaz transfer dönemünde Roma'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, 19 milyon Euro ile Süper Lig'in ve takımın en değerlisi konumunda bulunuyor. Nzonzi, derbide oynaması durumunda sahanın da en değerli futbolcusu olacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin de değeri 18 milyon Euro olarak belirtiliyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 12 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic, ikinci de 8 milyon Euro ile Domagoj Vida.

Kalecilere bakıldığında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius'un da piyasa değeri 5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş Galatasaray nasıl canlı izlenir?





Beşiktaş Galatasaray maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. Karşılaşma AZ TV İDMAN TV ekranlarından ise canlı olarak yayınlanmayacak.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Derbide hava 17 derece olacak

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide hava sıcaklığı 17 derece olacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Galatasaray'ı ağırlayacak. Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını güzel bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden belirtilen tahminlere göre maç saati Beşiktaş Park'ta yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 17 derece olacağı ifade edildi. Havadaki nem oranı ise yüzde 73 olarak göze çarpıyor.