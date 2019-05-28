Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevkleri açıkladı:

"Beşiktaş Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş -Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 13/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü teknik sorumlusu Tamer Tuna'nın 26.05.2019 tarihinde oynanan Göztepe -MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MKE Ankaragücü Kulübü teknik sorumlusu Mustafa Kaplan'ın 26.05.2019 tarihinde oynanan Göztepe -MKE Ankaragücü Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 26.05.2019 tarihinde oynanan Fenerbahçe -Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nün 26.05.2019 tarihinde oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün 26.05.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Bursaspor Kulübü'nün 26.05.2019 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

Bursaspor Kulübü futbolcusu Dıafra Sakho'nun aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü'nün 26.05.2019 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 26.05.2019 tarihinde oynanan Hatayspor-Adana Demirspor Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakasındaki ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5 ve 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Osmanlıspor'un 26.05.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gazişehir Gaziantep'in 26.05.2019 tarihinde oynanan Osmanlıspor -Gazişehir Gaziantep Spor Toto 1. Lig Play Off müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Esenler Erokspor-Van Büyükşehir Belediyespor TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Çorumspor Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Yeni Çorumspor -Serik Belediyespor TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Serik Belediyespor Kulübü'nün 24.05.2019 tarihinde oynanan Yeni Çorumspor -Serik Belediyespor TFF 3. Lig Play Off müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."