Beşiktaş, Gaziantep'i 2-1 mağlup etti

Maçtan dakikalar
10. dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta, Maxim'in ortasında ceza sahası içinde Olkowski'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.
15. dakikada Ghezzal'ın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aboubakar, önce kaleciye şık bir çalım attı, ardından da topu meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
25. dakikada Aboubakar'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Welinton'un şutu az farkla üstten auta çıktı.
33. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde Rosier vuruşu kaleci Günay'da kaldı.
45. dakikada sol tarafta topla buluşan Rıdvan'ın orta şut karışımında arka direğe yönelen meşin yuvarlağı kaleci Günay çeldi. Dönen topu Gaziantep savunması uzaklaştırdı.
53. dakikada Gaziantep'in kazandığı serbest vuruşta Maxim'in ortası sonucu ceza sahası içinde oluşan karambolde Miranda'nın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.
72. dakikada Larin'in ara pasında topla buluşan Aboubakar, ceza alanı içine girdi. Tosca'dan şık bir çalımla ayrılan Aboubakar, çektiği şutla topu filelere gönderdi. 2-0
75. dakikada sağ kanatta Rosier'in ortasını göğsünde yumuşatan Aboubakar'ın ardından çektiği sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
83. dakikada Josef'in savunma arkasına gönderdiği pasta sol tarafta topla buluşan Mensah'ın ceza alanı içine girerek çektiği şutta kaleci Günay ayaklarıyla gole izin vermedi.
86. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı içi sağ çaprazda alan Enver Cenk'in sert şutunu kaleci Ersin kontrol etti.
89. dakikada savunma arkasına atılan topta kalesini terk eden Ersin, rakibi Dicko'yu müdahalesiyle yere düşürdü. Hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada beyaz noktaya gelen Dicko, topu kaleci Ersin'in altından filelere gönderdi. 2-1
90+2. dakikada gelişen Gaziantep atağında Djilobodji'nin indirdiği hava topuna sol çaprazda Riberio sert vurdu. Top üst direkten oyun alanına döndü.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Mete Kalkavan, Kemal Yılmaz, Samet Çiçek
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Adem Ljajic (Gökhan Töre dk. 69), Ghezzal (Mensah dk. 80 ?), Larin (N'Koudou dk. 86 ?), Aboubakar
Yedekler: Utku, Montero, N'Sakala, Dorukhan, Necip, Oğuzhan, Hasic
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda (Ribeiro dk. 78), Djilobodji, Tosca, Güray (Morais dk. 39), Vetrih, Osama Rashid (Andre Sousa dk. 68), Maxim (Bilal Başacıkoğlu dk. 78), Kenan Özer (Enver Cenk dk. 68), Dicko
Yedekler: Çağlar, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Kozulj, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
Goller: Aboubakar (dk. 15 ve 72) (Beşiktaş), Dicko (dk. 90 pen.) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Welinton, Sergen Yalçın (Teknik Direktör) (Beşiktaş), Vetrih (Gaziantep FK)
Güven Mert Ercan - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu