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Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı
Beşiktaş Gedson Fernandes'in maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Gedson Fernandes transferi için Portekiz ekibi Benfica'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Siyah-beyazlı ekip, Fernandes transferiyle ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50\% - 50 \% olarak paylaşılacaktır" denildi.

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