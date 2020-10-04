Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı Anlatım

CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı

40' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ceza sahası içinde hakemi aldatmaya yönelik hareketi yüzünden sarı kart gördü.Sarı Kart - Ridvan Yilmaz

37' Beşiktaş'ta Aboubakar'ın ceza sahası içinden çektiği aşırtma şut üst ağlarda kaldı, fakat öncesinde ofsayt bayrağı havada

35' Gökhan'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Nordfeldt'te kaldı.

34' Beşiktaş sol kanattan serbest vuruş kullanacak.

31' Gökhan Töre'nin ara pasına Aboubakar hareketlenemedi

29' Beşiktaş'ta Josef'in ara pası kaleci Nordfeldt'te kaldı.

26' Karşılaşma çok düşük bir tempoda geçiyor.

24' Beşiktaş şu ana kadar oyunu hızlandıramadı.

20' Şu ana dek Beşiktaş'ın isabetli şutu bulunmuyor. Gençlerbirliği'nin ise iki isabetli şutu var.

18' Candeias'ın ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Ersin'de kaldı.

16' Gökhan Töre'nin kullandığı serbest vuruş doğrudan auta çıktı.

14' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan uzun pasa Stancu yetişemeyince top kaleci Ersin'de kaldı.

Pozisyon 10' Beşiktaş'ta Gökhan'ın savunma arkasına gönderdiği pasını Boyd kontrol edemedi.

8' GOL! Stancu attı Gençlerbirliği 1-0 öne geçti.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu