Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı Anlatımı

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BEŞİKTAŞ 0 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

İlk yarı sona erdi.

43' Caner'in ortasında Diaby'nin kafa vuruşu auta gitti.

36' VAR ile görüşen Fırat Aydınus, pozisyonu izleyip Yasin'e kırmızı kart gösterdi.Kırmızı Kart - Yasin Pehlivan

35' Ljajic'i faulle durduran Yasin sarı kart gördüSarı Kart - Yasin Pehlivan

30' Ayite ile paslaşan Yasin ceza alanı içinde soldan sıfıra indi, geriye çıkardığı topu Sefa kaleye gönderemedi.

26' N'Koudou'nun soldan yerden ortasında Ljajic ve Atiba'ya çarpan top Ertaç'ta kaldı.

25' Candeias'ın şutunda Karius'tan seken topu Ayite kale sahası sol köşesinde tamamladı ve ağları sarstı.

24' GOL! Ayiye attı! 10 kişi Gençlerbirliği öne geçiyorGol - Floyd Ayité

19' Beşiktaş gole yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Diaby karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderemedi. Aut.

17' Caner'in soldan ortasında ön direğe gelen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda top auta gitti.

12' KIRMIZI KART! İtirazlarını sürdüren Nadir bu kez direkt kırmızı kart gördü!Kırmızı Kart - Nadir Ciftci

11' Hakeme itiraz eden Nadir sarı kart gördü

9' Nadir'in sol çaprazdan şutunda top dışarı gitti.

8' VAR ile görüşen Fırat Aydınus ofsaytı işaret etti.

7' Beşiktaş bir kez daha topu ağlara gönderdi ancak yine ofsayt bayrağı havada. Kale sahasında yaşanan karambolde top ağlara gitmişti. Pozisyon VAR'da inceleniyor...

6' Caner'in pasında savunma arkasına hareketlenen Umut Nayir topu önüne aldı, sol ayağıyla kaleyi düşündü ancak arkadan gelip yetişen Toure'ye çarptı top.

2' Beşiktaş ilk dakikada Ljajic ile golü buldu ancak kalkan ofsayt bayrağı var. Adem Ljajic soldan gelen ortada ön direğe gidip topu ağlara göndermişti. Gol geçersiz...

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar!

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Diaby, Umut

Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir