Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı İzle | Bjk Gençlerbirliği ilk 11'ler | Beşiktaş Gençlerbirliği saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 17. haftasında 27 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş saat 20.30'da Vodafone Park'ta, 18 puanla 13. sırada bulunan Gençlerbiliği'ni ağırlayacak.

Kartal araya moralli girmek istiyor

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş'ta hedef, yılın son maçını kazanarak araya moralli girmek. Siyah-beyazlılar kazanarak, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgilerini unutturmak istiyor.

2019 yılının son maçında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, taraftarı önündeki mücadeleden 3 puanla ayrılarak yeni yıla moralli girmek istiyor. Geride kalan 2 lig maçında önce sahasında Yeni Malatyaspor'a 2-0 ardından da deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Ankara temsilcisi karşısında kötü seriyi de sonlandırmak istiyor.

Beşiktaş'ta Lens, Gençlerbirliği'nde Stancu cezalı

Vodafone Park'ta yarın oynanacak olan karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Douglas ve Dorukhan sakat, Lens ise cezalı. Burak Yılmaz'ın durumu ise belirsiz. Siyah-beyazlılarda bu isimler dışında eksik bulunmazken, Başkent ekibinin en önemli gol ayağı olan Rumen forvet Stancu cezalı. Stancu'nun yanı sıra Berat ve Balano da cezalı olan diğer isimler.

Beşiktaş evinde geçit vermiyor

İki takım bugüne kadar 117 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların 68'ini Beşiktaş kazandı. 35 mücadele beraberlikle sonuçlanırken 14 maçı ise Gençlerbirliği kazandı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 58 karşılaşmada ise Gençlerbirliği'nin 3 galibiyeti bulunuyor. Beşiktaş 37 kez kazanırken 18 kez de eşitlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği bu deplasmandaki son galibiyetini 2 Aralık 2000 tarihinde aldı. Yarın saat 20.30'da oynanacak olan mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak.

Beşiktaş Gençlerbirliği nasıl canlı izlenir?





Beşiktaş Gençlerbirliği maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco katılmadı.

Beşiktaş Gençlerbirliği ilk 11'leri

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Diaby, Umut

Gençlerbirliği'nin 11'i: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir

Beşiktaş'tan 4 futbolcu için açıklama

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolların ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yazılı ve görsel medyada bir süredir yer alan 'Beşiktaş'ta 4 Futbolcu İle Yollar Ayrılıyor' başlıklı haberle ilgili bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun futbolcularımız; Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay ile teknik heyetimizden gelen rapor doğrultusunda devre arasında yolları ayırmayı planladığı iddiasını gerçeklikle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur" denildi.