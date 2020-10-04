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Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı İzle | El Clasico ilk 11'ler | BJK Gençlerbirliği saat kaçta hangi kanalda

Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı İzle | El Clasico ilk 11'ler | BJK Gençlerbirliği saat kaçta hangi kanalda
Beşiktaş Gençlerbirliği Canlı İzle | El Clasico ilk 11'ler | BJK Gençlerbirliği saat kaçta hangi kanalda

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Beşiktaş Gençlerbirliği nasıl canlı izlenir?



Beşiktaş Gençlerbirliği maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz. 

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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İlk 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan Töre, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu 

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