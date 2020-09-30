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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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