Beşiktaş, Giresun'da takıldı

Maçtan dakikalar
7. dakikada gelişen Giresunspor atağında Suleymanov'un ceza yayı üzerinden çektiği şut yandan auta gitti.
9. dakikadaki Giresunspor atağında Chiquinho'nun ceza alanı üzerinden kaleyi yokladığı pozisyonda top yandan auta çıktı.
10. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın şutu kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.
18. dakikada Can Bozdoğan'ın pasını ceza alanı içerisinde kontrol eden Batshuayi'nin şutunu kaleci Okan son anda ayaklarıyla uzaklaştırdı.
39. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın taşıdığı topla buluşan Alex Teixeira'nın şutu yandan auta çıktı.
41. dakikadaki Beşiktaş atağında Rıdvan Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutu üstte auta gitti.
44. dakikada Ghezzal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.
47. dakikada Sergio ile gelişen Giresunspor atağında Sergio'nun ceza alanına kestiği topu Rıdvan uzaklaştıramadı, Umut Nayir'in vuruşu kaleci Ersin'den döndü, seken topu defans kornere çeldi.
48. dakikada Chiquinho'nun kullandığı köşe vuruşuna Sergen Piçinciol'un kafa vuruşu yanda auta gitti.
51. dakikada Giresunspor gole çok yaklaştı. Kaleci Ersin'in hatasında topu kapan Shapi Suleymanov'un şutu kaleci Ersin'de kaldı.
Stat: Çotanak
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
GZT Giresunspor: Okan, Serginho (Muhammed dk. 77), Traore, Aziz Behich, Umut (Balde dk. 66), Chiquinho, Flavio, Alexis Perez, Sergen, Hayrullah, Shapi (Zeki dk. 89 ?)
Yedekler: Onurcan, Göktan, Anıl Yiğit, Diabate, Emre, Furkan, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Rıdvan (Umut Meraş dk. 77), Montero, Josef De Souza, Batshuayi (Güven dk. 77), Can (Pjanic dk. 55), Ghezzal, Necip, Vida, Teixeira (Nkoudou dk. 55)
Yedekler: Emre, Atiba, Larin, Kenan, Serdar, Emirhan
Teknik Direktör: Valerien İsmael
Sarı Kartlar: Necip Uysal (Beşiktaş), Sergen Piçinciol (Giresunspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk - Mesut Erdoğan