İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Beşiktaş - Giresunspor Maçı Canlı Anlatım

Beşiktaş - Giresunspor Maçı Canlı Anlatım
Beşiktaş - Giresunspor Maçı Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor.

BEŞİKTAŞ 0-1 GİRESUNSPOR

Maçtan Dakikalar

 

1' Maç Başladı

3' Beşiktaş'ta rakip yarı alanda sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasına uzak direkte Cenk, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ferhat gole izin vermedi.

8' Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

 12' Ceza sahasında bir an kendini unutturan Cenk, sol çaprazdan direkt kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

31'  GOL | Beşiktaş 0-1 Giresunspor, Bajic

 

 

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.

GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.