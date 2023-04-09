Beşiktaş - Giresunspor Maçı Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 0-1 GİRESUNSPOR
Maçtan Dakikalar
1' Maç Başladı
3' Beşiktaş'ta rakip yarı alanda sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahasına ortasına uzak direkte Cenk, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ferhat gole izin vermedi.
8' Beşiktaş kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
12' Ceza sahasında bir an kendini unutturan Cenk, sol çaprazdan direkt kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
31' GOL | Beşiktaş 0-1 Giresunspor, Bajic
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar.
GİRESUNSPOR: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Görkem, Mejia, Sainz, Kuwas, Bajic
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