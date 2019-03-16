Beşiktaş Göztepe Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ:0 GÖZTEPE:0
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21' Göztepe'nin stoperi Titi sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Bir erken değişiklik de konuk ekipte olacak gibi gözüküyor
Pozisyon 18' Vida'nın uzun pasında Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalktı.
Pozisyon 14' Serdar Gürler'in sağdan ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşu auta gitti.
Oyuncu Değişikliği 13' Beşiktaş'ta Adriano, Necip'in yerine oyuna girdi Adriano - Necip Uysal
Pozisyon 12' Serdar Gürler ara pasında Deniz'i görmek istedi, Vida'dan kritik bir müdahale. Atağı kesiyor Hırvat stoper
Pozisyon 10' Adriano kenara geldi, Beşiktaş 10 kişi mücadele ediyor şu anda. Necip kenarda hazırlanıyor
Pozisyon 9' Yasin soldan köşe vuruşu kullandı, Gökhan Gönül ön direkte uzaklaştırdı topu.
Pozisyon 8' Beşiktaş'ta Adriano sağ ayağından sakatlandı. Değişiklik yapılması işaret ediliyor
Pozisyon 6' Yasin soldan bindirdi. Ortasında Gökhan'a çarpan top dışarı gitti. Korner
Pozisyon 5' Kagawa, Ljajic, Burak üçgeniyle ceza lanına girmeye çalıştı Beşiktaş, Burak'ın final pasın
Kagawa'nın arkasında kaldı.
Pozisyon 3' Gassama'nın sağdan ortasında Atiba topa dokundu.
Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...