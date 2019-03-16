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Beşiktaş Göztepe Canlı Anlatım

Beşiktaş Göztepe Canlı Anlatım
Beşiktaş Göztepe Canlı Anlatım

Süper Lig'in 26.haftasında Beşiktaş kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ:0 GÖZTEPE:0

CANLI ANLATIM

21' Göztepe'nin stoperi Titi sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Bir erken değişiklik de konuk ekipte olacak gibi gözüküyor

Pozisyon 18' Vida'nın uzun pasında Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı kalktı.

Pozisyon 14' Serdar Gürler'in sağdan ortasında Deniz Kadah'ın kafa vuruşu auta gitti.
Oyuncu Değişikliği 13' Beşiktaş'ta Adriano, Necip'in yerine oyuna girdi Adriano - Necip Uysal

Pozisyon 12' Serdar Gürler ara pasında Deniz'i görmek istedi, Vida'dan kritik bir müdahale. Atağı kesiyor Hırvat stoper

Pozisyon 10' Adriano kenara geldi, Beşiktaş 10 kişi mücadele ediyor şu anda. Necip kenarda hazırlanıyor

Pozisyon 9' Yasin soldan köşe vuruşu kullandı, Gökhan Gönül ön direkte uzaklaştırdı topu.

Pozisyon 8' Beşiktaş'ta Adriano sağ ayağından sakatlandı. Değişiklik yapılması işaret ediliyor

Pozisyon 6' Yasin soldan bindirdi. Ortasında Gökhan'a çarpan top dışarı gitti. Korner

Pozisyon 5' Kagawa, Ljajic, Burak üçgeniyle ceza lanına girmeye çalıştı Beşiktaş, Burak'ın final pasın

Kagawa'nın arkasında kaldı.

Pozisyon 3' Gassama'nın sağdan ortasında Atiba topa dokundu.
Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
 

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