Beşiktaş- Göztepe Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 1-1 GÖZTEPE
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49' Beşiktaş'ta ceza sahası sol tarafında Ljajic'in dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci İrfan Can'ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu.Gol - Adem Ljajic
Oyuncu Değişikliği 46' Beşiktaş'ta Mensah yerini Ljajic'e bıraktı.Bernard Mensah - Adem Ljajic
Pozisyon 46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
Devre Arası İlk yarı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' Göztepe'de Zulj, Ghezzal'le tartıştığı için sarı kart gördü.
45' Göztepe Soner Aydoğdu, Ghezzal'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
39' Göztepe öne geçti! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Zulj'in şutunda kaleci Ersin'den seken topu ceza sahası sol çaprazda önünde bulan Tripic'in vuruşunda top ağlarla buluştu.
33' Sağ kanattan Ghezzal'in ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Aboubakar, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
28' Oyunu rakip yarı alana yıkan Beşiktaş, istediği pozisyonları bulamıyor.
22' Göztepe etkili geldi! Zulj'nin ceza yayından şutunda top savunmadan geri döndü!
19' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Josef'in çevirdiği topu kale önünde oluşan karambolde LKarin ağlara gönderdi ancakyardımcı hakem bayrağını kaldırdı!
15' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ghezzal'in müthiş uzun pasında Aboubakar kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
3' Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Aboubakar'ın ceza sahasından kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
1' Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı!
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ!
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar