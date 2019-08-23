Beşiktaş Göztepe maçı canlı maç skoru | BJK göztepe canlı maç anlatımı | 23 Ağustos BJK GÖZTEPE... Süper Lig'de heyecan ikinci hafta mücadeleleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İkinci haftanın açılış mücadelesinde Beşiktaş sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor.Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Beşiktaş: Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven

SAKAT: Burak Yılmaz, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Domogoj Vida*

CEZALI: Yok

Beşiktaş - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

BJK GÖZTEPE CANLI ANLATIM

BJK göztepe maçı başladığında canlı anlatımı haberimizden takip edebilirsiniz.