Beşiktaş güle oynaya kazandı



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, Karagümrük maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Karagümrük karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ancak kırmızı kartla oyun dışında kalan Salih Uçan'ın yerine Miralem Pjanic sahaya çıktı. Yabancı kontenjanı nedeniyle Ersin ve Rıdvan'ın yanı sıra Necip Uysal'ı stoperde sahaya süren Sergen Yalçın, bu nedenle Welinton'u kenara aldı. Yalçın'ın bir değişikliği ise Larin-N'Koudou oldu. N'Koudou, 10. dakikada karşılaşmada skoru 2-0'a getiren isim olurken, Welinton ise dakikalar 20'yi gösterdiğinde sakatlanan Vida'nın yerine oyuna dahil oldu.

Sakatlığını atlatan Alex Teixeira 11'e döndü

Karagümrük ile oynanan lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira, milli takım arasında sakatlığından kurtuldu ve Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'e döndü.

Fatih Karagümrük karşılaşmasında Beşiktaş formasını ilk kez giyen ve attığı golle galibiyeti getiren Alex Teixeira, bu mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalmış ve antrenmanlara çıkmamıştı. Yoğun tedavi programı sonrasında iyileşen yıldız futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına yetişti ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Josef ve Mehmet Topal, 1121 gün sonra yan yana!

Beşiktaş'ın 2 tecrübeli ismi Josef de Souza ve Mehmet Topal, Süper Lig'de bin 121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza ile yeni transfer Mehmet Topal, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte tam 1121 gün sonra orta sahada birlikte forma giydi. İki isim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde orta alanda yıllarca birlikte forma giymiş ve uyumlu futboluyla dikkat çekmişti. Son olarak sarı-lacivertli forma altında, 18 Ağustos 2018 yılında Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında birlikte oynayan iki oyuncu, tam 1121 gün aradan sonra bu kez Beşiktaş forması altında yine Yeni Malatyaspor'a karşı orta sahada birlikte forma giydi. Beşiktaş forması altında ilk olarak Karagümrük maçında şans bulan Mehmet Topal, bu mücadelede savunmada oynadığı için, Josef'le yan yana oynayamamıştı.

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

7. dakikada Pjanic'in orta sahadan verdiği pasta ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti. 1-0

10. dakikada sol kanatta Alex Teixeira ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nkoudou'nun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

25. dakikada ceza yayı önünde Batshuayi ile paslaşan Teixeira'nın aşırtma vuruşunu kaleci Abdulsamed parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

45. dakikada Pjanic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Necip Uysal ön direkten kafayla topu arka direkteki Welinton'a aktardı. Bu oyuncunun kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

45' Hakemin düdüğü ile karşılaşmada ilk yarı sona erdi

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı

52. dakikada Yeni Malatyaspor kalecisi Abdulsamed'in ceza alanı içi sol tarafından uzaklaştırmak istediği top Batshuayi'ye çarpıp filelerle buluştu. 3-0

78. dakikada sol kanattan son çizgiye inerek ceza sahasına giren Haqi Osman'ın çizgi üzerinden ilerleyip dar açıdan kaleye çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.

84. dakikada Gökhan Töre'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kenan Karaman'ın plase vuruşu kaleci Abdulsamed'in kucağında kaldı.

90+2. dakikada Batshuayi'nin kaleyi karşısına alıp yaklaşık 25 metreden çektiği sert şutu kaleci Abdulsamed tokatlayarak gole izin vermedi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Necip Uysal, Domagoj Vida (Welinton dk. 20), Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Rachid Ghezzal (Gökhan Töre dk. 69), Miralem Pjanic (Mehmet Topal dk. 69), Alex Teixeira (Can Bozdoğan dk. 43 ?), Kevin NKoudou (Kenan Karaman dk. 68), Michy Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Francisco Montero, Fabrice N'Skala, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Haqi Osman dk. 72), Wallace, Oussama Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Rayane Aabid (Stevie Mallan dk. 75), Jospin Nshimirimana, Didier Ndong (Mounir Chouiar dk. 57), Adem Büyük (Mert Miraç Altıntaş dk. 75), Kubilay Kanatsızkuş

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Philip Awuku, Eric Ndizeye, Mert Örnek, Muhammed Sarıkaya, Hasan Özkan

Teknik Direktör: İrfan Buz

Goller: Michy Batshuayi (dk. 7 ve 52), Kevin NKoudou (dk. 10) (Beşiktaş)

Sarı kart: Miralem Pjanic (Beşiktaş)

Atiba ve Larin maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı yıldızı Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı oyuncusu Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanada Milli Takımı'ndan dönen ve uzun bir uçak yolculuğu yapan 2 futbolcu, Sergen Yalçın tarafından dinlendirildi ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 2 oyuncu da tribündeki yerini alırken, takımın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın