Beşiktaş günün ilk idmanını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Salonda başlayan idman; ısınma, denge ve kuvvet çalışmasıyla devam etti. Minyatür kale maç sonrası antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 17.00'de basına açık yapacağı çalışmayla devam edecek.

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