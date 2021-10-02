Beşiktaş 'Güven'le kazandı

Maçtan Dakikalar
1'Maç başladı
32. dakikada Rosier'in sağ kanattan son çizgiye inip ceza sahasına ortasında Güven'in altıpas dışı kaleyi sol çaprazdan gören pozisyondan yaptığı vole vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
43. dakikada bir pozisyon sonrası sinirlenerek meşin yuvarlak sahayı terk etmeden oyun alanına girerek topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gördü.
45+1. dakikada Serdar'ın pasıyla topla buluşan Güven'in ceza sahası dışı sağ çaprazı kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği sert şut kaleci Muammer'de kaldı.
51. dakikada Gradel'in sol taraftan kullandığı köşe atışında Goutas'ın kale önünde iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğinin hemen yanından auta çıktı.
54. dakikada Max Gradel'in sol kanattan ceza sahasına ortasında rakibini engellemek isteyen Rıdvan Yılmaz'ın ters kafa vuruşu filelere gitti. 1-1
59. dakikada Rıdvan'ın pasında sol kanatta topu alan Batshuayi'nin ceza sahasına girmeden çapraz pozisyondan çektiği sert şutu kaleci Muammer kucağında kontrol etmek isterken sektirdi. Dönen topu önünde bulan Rosier'in hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.
69. dakikada Necip'in pasıyla sol kanatta hareketlenen Rıdvan'ın ceza sahasına ortasında altıpas dışında ön tarafa doğru hareketlenen Güven'in aşırtma şeklinde yaptığı kafa vuruşu kaleci Muammer'in sağından ağlarla buluştu. 2-1
82. dakikada sol kanattan Uğur'un arka direğe ortasını Yatabare kafayla altıpas içine indirdi. Meşin yuvarlağı alan Pedro Henrique müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamayınca top kalenin solundan auta gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ali Saygın Ögel, Serkan Çimen
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Serdar Saatçı, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Kenan Karaman (Gökhan Töre dk. 67), Can Bozdoğan (Necip Uysal dk. 67), Oğuzhan Özyakup (Alex Teixeira dk. 67), Güven Yalçın (Umut Meraş dk. 86 ?), Michy Batshuayi
Yedekler: Mert Günok, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
DG Sivasspor: Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz (Erdoğan Yeşilyurt dk. 72), Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Azubuike Okechukwu (Sefa Yılmaz dk. 80 ?), Jorge Felix, Max Gradel, Pedro Henrique, Oleranwaju Kayode (Mustapha Yatabare dk. 60)
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Samba Camara, Koray Altınay, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Isaac Cofie, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Güven Yalçın (dk. 32 ve 69) (Beşiktaş), Rıdvan Yılmaz (dk. 54 k.k.) (DG Sivasspor)
Kırmızı kart: Sergen Yalçın (dk. 43) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Josef de Souza, Umut Meraş (Beşiktaş), Mustapha Yatabare (DG Sivasspor)
Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer