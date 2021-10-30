Beşiktaş, Hatay'da kayıp

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Beşiktaş'ın kaptırdığı topla hızlı çıkan Hatayspor'da Diouf'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ayoub El Kaabi'nin şutunda top önce kaleciden döndü. Daha sonra meşin yuvarlak El Kaabi'ye çarparak kaleye yöneldi. Boş kaleye doğru giden topu Lobjanidze tamamladı. 1-0

14. dakikada Batshuayi'nin pasında ceza sahası önünde pasında Atiba'nın sert şutu kaleci Munir'de kaldı.

31. dakikada Umut'un pasında topla buluşan Ghezzal'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Munir ön direkte son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

67. dakikada sağdan Rosier'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kenan Karaman'ın kafa vuruşunda kaleci Munir son anda topu çeldi.

73. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde Mehmet Topal'ın topuğu ile vuruşunda top filelerle buluştu. Ancak hakem Cüneyt Çakır'ın tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı dolayısı ile ofsayt kararı ile golü iptal etti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında Dylan Louis'in pasında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Kamara'nın kaleciden karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşunda top auta gitti.

Stat: Hatay

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Hatayspor: Munir, Sam Adekugbe, Burak, Fatih, Kamil Ahmet, Riberio, Mehdi (Muhammed Mert dk. 85 ?), Traore, Lobjanidze (Kamara dk. 70), El Kaabi (Dylan Louis dk. 70), Mame Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Burak Can, Falette, Emre Çolak, Bülent Cevahir, Sadık Baş, Eren Fansa

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Beşiktaş: Ersin, Umut, Montero, Vida, Rosier, Atiba (Mehmet Topal dk. 68), Necip (Salih Uçan dk. 68), Larin, Teixeira (Güven Yalçın dk. 82 ?), Ghezzal (Gökhan Töre dk. 82 ?), Batshuayi ? (Kenan Karaman dk. 24)

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Welinton

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Lobjanidze (dk. 6) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Teixeira (Beşiktaş), Mehdi, Traore, Kamara (Hatayspor)

Gökhan Aklan – Recep Dağdelen – Adem Karagöz

Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.