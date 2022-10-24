Beşiktaş Hatay'da yıkıldı

1. dakikada Muleka'nın ara pasını ceza sahası sağ çaprazda kontrol eden Weghorst uzak köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

4. dakikada Lobjanidze'nin ara pasında ceza sahasında topla buluşan El Kaabi kaleci ile karşı karşıya bekletmeden şutunu çekti, ancak kaleci Ersin'in için kolay bir şut oldu.

9. dakikada Nkoudou sağ çaprazdan ceza sahası dışından sert vurdu kaleci Erce topu çelmeyi başardı, dönen topu Dele Alli ceza sahasına gönderdi, savunma topu uzaklaştırdı.

11. dakikada Weghorst, Burak tarafından ceza sahasında düşürülürken hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrasında penaltı ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

22. dakikada Lobjanize sol çaprazdan ceza sahası içine doğru ortaladı, El Kaabi'ye gelen topu Ersin son anda kontrol etti.

34. dakikada bir anda savunmasından hatasından yararlanarak topla buluşan Lobjanidze arka direkte bomboş pozisyondaki El Kaabi'ye pasını aktardı. Topun gelişine bekletmeden vuruşunu yapan El Kaabi'nin şutu az farkla üstten auta gitti.

50. dakikada Kamil Ahmet sağ çaprazdan ceza sahasının önünden uzak direğe doğru ortaladı, Ze Luis kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

58. dakikada Weghorst'un soldan ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.

63. dakikada Nkoudou'nun pasında Cenk topu Josef'e bıraktı. Josef'in ceza yayından sert vuruşunda kaleci Erce gole izin vermedi.

72. dakikada Ze Luis'in pasında sağdan ceza sahasına doğru giren El Kaabi, Masuaku'yu da çalımladı. Açısı daralan El Kaabi'nin şutu yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Nkoudou'nun sağdan etkili ortasına ceza sahası içinde Cenk Tosun kafa vuruşunu yaptı, ancak top az farkla auta gitti.

90. dakikada Ruben Riberio ceza sahasına doğru ilerlerken topu ayağından fazla açınca Kaan Kanak ceza sahası çizgisi önünden bekletmeden sert vurdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Hatay

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Samet Çavuş

Hatayspor: Erce, Adekugbe, Burak Öksüz, Vranjes, Kamil Ahmet, Onur Ergün, Boudjemaa (Ruben Riberio dk. 62), Aabid, Lobjanidze (Kaan Kanak dk. 80), El Kaabi, Ze Luis (Bertuğ Yıldırım dk. 80)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Musa Çağıran, Dylan Sain Louis, Recep Yılmaz, Kevin Varga, Kerim Alıcı, Sadık Baş,

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Beşiktaş: Ersin, Masuaku (Umut Meraş dk. 86 ?), Montero, Tayyip, Rosier, Josef (Tayfur Bingöl dk. 85 ?), Salih (Fernandes dk 53), Nkoudou, Delle Alli (Cenk Tosun dk. 53), Muleka (Redmond dk. 46), Weghorst

Yedekler: Mert Günok, Kerem Kesgin, Necip Uysal, Berkay Vardar, Welinton,

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Weghorst (dk. 1) (Beşiktaş), Ze Luis (dk. 50), Kaan Kanak (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Boudjemaa, Vranjes, Kamil Ahmet, Onur Ergün (Hatayspor), Redmond (Beşiktaş)

Gökhan Aklan - Adem Karagöz



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