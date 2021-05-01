Beşiktaş - Hatayspor Canlı Anlatım

BEŞİKTAŞ 6-0 HATAYSPOR
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55' Yusuf Abdioğlu'nun savunamda kaptırdığı topla Larin kaleciyle karşı karşıya kaldı. Larin'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.
46' Beşiktaş'ta Atiba yerini Dorukhan'a bıraktı.Atiba Hutchinson - Dorukhan Toköz
46' İkinci yarı hakemin düdüğü ile başladı.
İlk yarı Beşiktaş'ın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
44' Sağ kanattan Rosier'İn arka direğe yerden ortasında Rıdvan Yılmaz topu ağlara gönderdi.
38' Sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren N'Koudou'nun vuruşunda top ağlarla buluştu.Gol - Georges-Kevin N'Koudou
34' Direkten döndü! Ljajic'İn ceza yayından şutunda top direkten oyun alanına döndü.
27' Hatayspor gole çok yaklaştı. Boupendza'nın harika pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Akintola'nın vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
24' Beşiktaş etkili geldi. Topla ilerleyen Ghezzal'in ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top direk dibinden dışarı gitti.
14' Rosier'in uzun pasında Ljajic'İn indirdiği topla ceza sahasında kaleci Munir'le karşı karşıya kalan Larin, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Cyle Larin
11' Savunmadan kaptırılan topta Atiba'nın pasıyla kale önü sağ çaprazda topla buluşan Larin'in vuruşunda top ağlarla buluştu.
5' Beşiktaş gole yaklaştı. Welinton'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N'koudou'nun sol çaprazdan şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.
2' Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Akintola yaptığı ters vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol (KK) - David Akintola
Maç Başladı 1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU!
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf